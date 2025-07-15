Дрон ВСУ снова ударил по зданию суда в Белгороде

В Белгороде украинский БПЛА второй раз ударил по зданию Октябрьского суда

В Белгороде дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) второй раз ударил по зданию Октябрьского районного суда. Об этом пишет Telegram-канал «‎Бел.Ру»

«‎По данным Бел.Ру еще один беспилотник ВСУ повторно атаковал здание Октябрьского районного суда», — сказано в посте.

На кадрах виден столб дыма на месте удара.

15 июля очевидцы сообщили о попадании беспилотника по зданию Дома правосудия в Белгороде, в результате чего пострадала женщина. Инцидент произошел на улице Сумской. По предварительным данным, пострадала женщина. Также есть предположения о возможной повторной атаке.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Утром 12 июля на «Белгород-Арену» упал беспилотник, после чего там начался пожар — загорелась кровля. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал момент удара дрона украинской армии по спорткомплексу и отметил, что решение властей из-за участившихся атак ВСУ отменить праздничные мероприятия 12 июля, в День Прохоровского поля, было верным.

Ранее в Белгороде изменили алгоритм оповещения об атаках БПЛА.