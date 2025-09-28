ВСУ второй раз за вечер обстреляли Белгород

Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Белгород попал под повторный обстрел ВСУ. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник отметил, что на места происшествий прибыли экстренные службы. Данные о последствиях обстрела уточняются.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы пострались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Режим ракетной опасности действовал 28 минут.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.