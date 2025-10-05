На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство Израиля заявило, что в Газе нет режима прекращения огня

Правительство Израиля: ЦАХАЛ может продолжать боевые действия в Газе
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Представительница правительства Израиля в беседе с Reuters сообщила о том, что в Газе нет режима прекращения огня, на данный момент лишь временно приостановлены некоторые бомбардировки.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может продолжать действия в Газе в оборонительных целях. […] Израильские переговорщики отправятся в Египет сегодня вечером (5 октября), начало переговоров об освобождении заложников ожидается 6 октября», – подчеркнула собеседница агентства.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что война в Газе до сих пор продолжается, несмотря на то, что палестинское движение ХАМАС согласилось с частью плана американского президента Дональда Трампа. Глава Госдепа уточнил, что для прекращения огня необходимо еще проделать определенную работу.

3 октября ХАМАС, согласно плану Трампа, согласилось отпустить всех заложников. Также движение одобрило предложение создать независимый орган власти для управления сектором Газа. До этого американский лидер пообещал ХАМАС «невиданный ад», в случае, если его план урегулирования конфликта не будет принят.

Ранее Нетаньяху рассказал о судьбе ХАМАС после освобождения заложников.

Война в Газе
