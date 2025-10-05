Рубио: война в Газе еще не закончилась

Рубио: война в Газе не кончилась вопреки согласию ХАМАС и Израиля на план Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в эфире NBC News, что война в Газе еще не закончилась, несмотря на то, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились с частью плана американского президента Дональда Трампа.

Дипломат отметил, что определенную работу для окончания военных действий еще нужно проделать.

«Мы очень быстро узнаем, серьезен ХАМАС или нет, по тому, как пройдут эти технические переговоры с точки зрения логистики», — сообщил госсекретарь.

Он не назвал конкретные сроки освобождения заложников (тех, кто был захвачен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru»), но хочет, чтобы это произошло, как можно скорее.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

