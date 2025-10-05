На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о больших потерях ВСУ под Сумами

ВСУ потеряли более ста военных при неудачных атаках под Сумами за три дня
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении потеряли за три дня более ста военных. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

ВСУ пытались прорвать правый фланг обороны группировки «Север», но безуспешно.

«ВСУ потеряли более ста человек живой силы, танк, три ББМ, три САУ и три буксируемые гаубицы», — говорится в сообщении.

Недавно взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе оставил свои позиции на изюмском направлении. Источник сообщил, что командование ВСУ признало неизбежность потери Красного Лимана на севере Донецкой народной республики (ДНР).

1 октября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удары по позициям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки Запорожской области.

3 октября сообщалось, что российские военные закрепились в селе Полтавка в Запорожской области.

Ранее солдаты ВСУ попали в плен при попытке установить флаг в селе Днепропетровской области.

