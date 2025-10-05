Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении потеряли за три дня более ста военных. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
ВСУ пытались прорвать правый фланг обороны группировки «Север», но безуспешно.
«ВСУ потеряли более ста человек живой силы, танк, три ББМ, три САУ и три буксируемые гаубицы», — говорится в сообщении.
Недавно взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе оставил свои позиции на изюмском направлении. Источник сообщил, что командование ВСУ признало неизбежность потери Красного Лимана на севере Донецкой народной республики (ДНР).
1 октября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удары по позициям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки Запорожской области.
3 октября сообщалось, что российские военные закрепились в селе Полтавка в Запорожской области.
Ранее солдаты ВСУ попали в плен при попытке установить флаг в селе Днепропетровской области.