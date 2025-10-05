ВСУ потеряли более ста военных при неудачных атаках под Сумами за три дня

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на сумском направлении потеряли за три дня более ста военных. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

ВСУ пытались прорвать правый фланг обороны группировки «Север», но безуспешно.

«ВСУ потеряли более ста человек живой силы, танк, три ББМ, три САУ и три буксируемые гаубицы», — говорится в сообщении.

Недавно взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе оставил свои позиции на изюмском направлении. Источник сообщил, что командование ВСУ признало неизбежность потери Красного Лимана на севере Донецкой народной республики (ДНР).

1 октября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удары по позициям механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки Запорожской области.

3 октября сообщалось, что российские военные закрепились в селе Полтавка в Запорожской области.

Ранее солдаты ВСУ попали в плен при попытке установить флаг в селе Днепропетровской области.