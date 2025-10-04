Взвод ВСУ вместе с командиром покинул позиции у Изюма

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе оставил свои позиции на изюмском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделение 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, наблюдая сложившееся положение, также произвело отход. Желания продолжать боевые действия никто не испытывает», — заявил собеседник, ссылаясь на данные радиоперехвата переговоров украинских военных.

Источник агентства сообщил, что командование ВСУ признало неизбежность потери Красного Лимана на севере Донецкой народной республики (ДНР). Аналогичная ситуация наблюдается на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска, в районе населенного пункта Моначиновка, где, по его словам, отступление происходит целыми подразделениями.

В силовых структурах также отметили, что по позициям ВСУ активно работают российская авиация, артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

«Боевики не готовы воевать. <...> Даже командир взвода возглавил отступление. Мы наблюдаем в рядах ВСУ на изюмском направлении начало эффекта домино», — добавили представители силовых структур.

