Взвод ВСУ оставил свои позиции у Изюма

Взвод ВСУ вместе с командиром покинул позиции у Изюма
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе оставил свои позиции на изюмском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделение 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, наблюдая сложившееся положение, также произвело отход. Желания продолжать боевые действия никто не испытывает», — заявил собеседник, ссылаясь на данные радиоперехвата переговоров украинских военных.

Источник агентства сообщил, что командование ВСУ признало неизбежность потери Красного Лимана на севере Донецкой народной республики (ДНР). Аналогичная ситуация наблюдается на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска, в районе населенного пункта Моначиновка, где, по его словам, отступление происходит целыми подразделениями.

В силовых структурах также отметили, что по позициям ВСУ активно работают российская авиация, артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

«Боевики не готовы воевать. <...> Даже командир взвода возглавил отступление. Мы наблюдаем в рядах ВСУ на изюмском направлении начало эффекта домино», — добавили представители силовых структур.

Ранее украинские военные бежали с позиций в зоне СВО в женской одежде.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
