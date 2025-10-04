Власти Горловки рассказали о повреждениях в результате атаки ВСУ

Приходько: после атаки ВСУ повреждены учреждение образование и жилые дома

Глава Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что в населенном пункту в результате атаки украинских дронов повреждены образовательные учреждения и многоквартирные дома.

«В центре Горловки поврежден ряд многоквартирных домов. В Никитовском районе Горловки повреждено учреждение образования», — написал Приходько.

Он добавил, что информация о пострадавших в результате атак уточняется.

Накануне Приходько сообщал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке был поврежден многоквартирный дом.

Также он заявил, что в результате атаки в Центрально-Городском районе повреждения получили ряд объектов инфраструктуры теплоснабжающей организации.

Мэр добавил, что гражданский автомобиль был поврежден из-за удара украинского беспилотника в центре Горловки.

3 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу три жителя Горловки пострадали при атаке ВСУ, среди них — двое детей. Он уточнил, что в Никитовском районе подростки 2009-го и 2011-го годов рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета.

Еще одним пострадавшим, по словам главы республики, оказался мужчина 1960-го года рождения.

Он также отметил, что со стороны противника было совершено две атаки с применением ударных дронов.

Ранее три человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода.