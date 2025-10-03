Глава ДНР рассказал о пострадавших в ходе атаки ВСУ жителях Горловки

Пушилин: три жителя Горловки пострадали во время атаки ВСУ, двое из них — дети

Три жителя Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди них — двое детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

«Три жителя Горловки, в том числе двое детей, пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — говорится в сообщении.

Пушилин уточнил, что в Никитовском районе подростки 2009-го и 2011-го годов рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета. Еще одним пострадавшим, по его словам, оказался мужчина 1960-го года рождения. В настоящий момент врачи оказывают раненым необходимую помощь.

Глава ДНР также отметил, что со стороны противника было совершено две вооруженных атаки с применением ударных беспилотников.

14 сентября глава городского округа Горловки Иван Приходько сообщил, что пять жителей Дзержинска пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ. Также украинские военнослужащие с помощью беспилотников атаковали три автобуса в Горловке в ДНР.

Ранее ВСУ обстреляли село в Херсонской области.