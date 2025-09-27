На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода

Гладков: две женщины и подросток пострадали при ракетном обстреле Белгорода
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Трое мирных жителей, включая подростка, пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 16-летний юноша и женщина в момент атаки находились на улице, еще одна женщина — в многоквартирном доме. Все пострадавшие обратились за медпомощью, врачи диагностировали у них баротравмы.

«Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения», — написал чиновник.

До этого Гладков сообщил, что вечером 27 сентября Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Он заявил, что в результате удара в многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Осколки посекли десять автомобилей. Кроме того, повреждено остекление в коммерческом объекте.

26 сентября подросток получил ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в деревне Золотаревка Рыльского района Курской области.

Ранее ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами