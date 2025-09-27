Три человека пострадали при ракетном обстреле Белгорода

Гладков: две женщины и подросток пострадали при ракетном обстреле Белгорода

Трое мирных жителей, включая подростка, пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, 16-летний юноша и женщина в момент атаки находились на улице, еще одна женщина — в многоквартирном доме. Все пострадавшие обратились за медпомощью, врачи диагностировали у них баротравмы.

«Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения», — написал чиновник.

До этого Гладков сообщил, что вечером 27 сентября Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Он заявил, что в результате удара в многоэтажке выбило окна в двух квартирах. Осколки посекли десять автомобилей. Кроме того, повреждено остекление в коммерческом объекте.

26 сентября подросток получил ранения в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата в деревне Золотаревка Рыльского района Курской области.

Ранее ВСУ ударили по зданию суда в Белгороде.