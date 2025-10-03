Бельгийское Минобороны проверяет данные о дронах над военной базой

Минобороны (МО) Бельгии проверяет информацию о появлении беспилотников над военной базой «Эльзенборн». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«МО в настоящее время проверяет это и прокомментирует как можно скорее», — сказали в пресс-службе.

До этого телеканал VRT NWS, ссылаясь на источники, сообщал, что полицейские города Дюрен заметили дроны над бельгийской базой в ночь на 3 октября. Беспилотники пролетели над объектом и вторглись на территорию Германии. Эксперт по вопросам обороны Йенс Франссен назвал это «очень странным инцидентом». По его словам, на базе «Эльзенборн» особо не за чем «шпионить». Авиабаза «Кляйне Брогель», где хранится американское ядерное оружие, была бы более очевидной целью.

К концу сентября в небе над аэропортами скандинавских стран начали появляться беспилотники. По этим причинам закрывались воздушные гавани Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии. Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

Ранее Зеленский заявил, что его «ребята» уже в Дании и готовы помочь сбивать БПЛА.