На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные выбили ВСУ за реку Янчур

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские войска выбили украинские подразделения из восточной части Полтавки за реку Янчур.

«Боевики оттянулись за реку Янчур, разделяющую село, и пытаются использовать реку как естественную линию обороны», — поделился Рогов.

По его словам, после взятия Полтавки под контроль позволит ВС РФ приблизиться с восточного фланга к городу Гуляйполе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили его в крупный логистический и командный пункт.

2 октября депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море.

По словам депутата, украинские власти не скрывают, что хотели бы провести масштабную операцию на Черноморском направлении.

Он добавил, что у Украины нет сил для масштабного наступления, поэтому Киев выдает желаемое за действительное и создают «нарративы, которые подхватывают западные СМИ».

Ранее десантники заявили о серии ударов по железнодорожной инфраструктуре ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами