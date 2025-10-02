Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские войска выбили украинские подразделения из восточной части Полтавки за реку Янчур.

«Боевики оттянулись за реку Янчур, разделяющую село, и пытаются использовать реку как естественную линию обороны», — поделился Рогов.

По его словам, после взятия Полтавки под контроль позволит ВС РФ приблизиться с восточного фланга к городу Гуляйполе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили его в крупный логистический и командный пункт.

2 октября депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что России есть чем ответить на провокации Украины в Черном море.

По словам депутата, украинские власти не скрывают, что хотели бы провести масштабную операцию на Черноморском направлении.

Он добавил, что у Украины нет сил для масштабного наступления, поэтому Киев выдает желаемое за действительное и создают «нарративы, которые подхватывают западные СМИ».

