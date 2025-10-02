Украинские СМИ сообщили о повреждении объекта энергетики в Одессе

В Одессе поврежден объект энергетики, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, в городе отмечают перебои с электроснабжением, что также подтвердили в украинской энергетической компании ДТЭК.

Авторы подчеркивают, что ночью в Одессе произошли взрывы. Об этом также сообщало издание «Общественное».

Вечером 1 октября на объектах Чернобыльской атомной электростанции произошел кратковременный блэкаут.

Как заявило украинское минэнерго, из-за аварии без электричества остался новый безопасный конфайнмент (саркофаг), построенный над аварийным четвертым блоком станции в 2019 году.

Спустя примерно три часа сбой на станции устранили. Электричества также не было в Днепре и Славутиче, перед отключением в небе наблюдалась яркая вспышка.

Также 1 октября жители Харькова на Украине сообщили об ударе по городу, в том числе ТЭЦ-5.

Ранее глава МАГАТЭ назвал критической ситуацию на ЗАЭС.