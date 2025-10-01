На Украине заявили о перебое в электроснабжении саркофага 4-го энергоблока ЧАЭС

Минэнерго Украины: фиксируется перебой в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

В электроснабжении нового саркофага над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) наблюдаются перебои. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС», — говорится в публикации.

В министерстве уточнили, что саркофаг предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. В настоящее время специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Незадолго до этого в министерстве сообщали, что после обстрела энергетического объекта в Славутиче в Киевской области на Чернобыльской атомной электростанции произошел блэкаут.

Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века — авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Объект «Укрытие», который также известен под названием «Саркофаг» — это изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС после взрыва реактора 4-го энергоблока.

