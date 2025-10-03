На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолеты Израиля ударили по окрестностям Дамаска

Al Mayadeen: самолеты Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска
true
true
true
close
Khalil Ashawi/Reuters

Израильские истребители атаковали западные и южные окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его данным, самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли ракетные удары по наземным объектам, действуя из воздушного пространства соседнего Ливана. Не менее восьми атак пришлось на пригород Эль-Кисва.

Информация о последствиях израильского удара не приводится.

20 сентября президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна может в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем. Он подчеркнул, что Дамаск не доверяет еврейскому государству, но воевать с Израилем не хочет.

До этого издание Axios сообщило, что Израиль представил Сирии предложение о новом соглашении в области безопасности, которое будет основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года.

6 сентября стало известно, что механизированный патруль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистил от радикалов населенные пункты Бир-Аджам и Брейга на юге Сирии. Зачистка поселков проходила под прикрытием израильских беспилотников. Израиль регулярно отправляет десант в Сирию, при этом неоднократно задерживались местные жители.

Ранее Эрдоган назвал Израиль «угрозой миропорядку».

