Эрдоган назвал Израиль «угрозой миропорядку»

Эрдоган: атака в Дохе показала, что Израиль стал угрозой мировому порядку

После нападения Израиля на представителей движения ХАМАС в Катаре стало понятно, что израильская сторона стала угрозой мировому порядку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью агентству Anadolu.

«Израиль безрассудно продолжает разбой в регионе. После нападений на Газу, Сирию, Ливан, Йемен и Иран он напал на делегацию, ведущую мирные переговоры по Газе в Катаре», — заявил он.

Турецкий лидер отметил, что атака по делегации является вызовом для всей международной системы и права. Он подчеркнул, что действия Израиля являются нарушением суверенитета независимой и миролюбивой страны.

9 сентября израильские военные нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, где в тот момент проходила встреча руководства движения. После этого катарский премьер-министр Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что действия Израиля «похоронили все надежды» на освобождение граждан, остающихся в заложниках в секторе Газа.

Ранее Лавров заявил, что удар Израиля по Дохе является посягательством на суверенитет.