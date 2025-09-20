На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сирии допустили подписание соглашения с Израилем

Аш-Шараа: Сирия и Израиль заключат соглашение по безопасности в ближайшие дни
Khalil Ashawi/Reuters

Сирия может в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, передает турецкое агентство Anadolu.

«Аш-Шараа заявил, что Сирия очень близка к достижению соглашения с Израилем при посредничестве США. <...> Но это никоим образом не является нормализацией отношений или присоединением Сирии к Авраамским соглашениям», — говорится в сообщении.

Аш-Шараа подчеркнул, что Дамаск не доверяет Тель-Авиву, но воевать с Израилем не хочет.

До этого издание Axios сообщило, что Израиль представил Сирии предложение о новом соглашении в области безопасности, которое будет основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года.

6 сентября стало известно, что механизированный патруль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистил от радикалов населенные пункты Бир-Аджам и Брейга на юге Сирии. Зачистка поселков проходила под прикрытием израильских БПЛА. Израиль регулярно отправляет десант в Сирию, при этом неоднократно задерживались местные жители.

Ранее сообщалось, что Сирия просит Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля.

