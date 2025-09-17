Стало известно о новом предложении Израиля Сирии

Израиль представил Сирии предложение о новом соглашении в области безопасности, которое будет основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

«Израиль представил Сирии подробное предложение о новом соглашении о безопасности, включая карту территории от юго-запада Дамаска до границы с Израилем», — говорится в материале.

6 сентября стало известно, что механизированный патруль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистил от радикалов населенные пункты Бир-Аджам и Брейга на юге Сирии. Зачистка поселков проходила под прикрытием израильских БПЛА. Израиль регулярно отправляет десант в Сирию, при этом неоднократно задерживались местные жители.

В середине августа сирийские власти попросили Россию возобновить военные патрули на юге для сдерживания Израиля. До смены власти в Сирии российские патрули сдерживали проиранские группировки, что частично соответствовало интересам Израиля.

Ранее в сирийской столице прозвучали мощные взрывы.