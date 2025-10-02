На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал опасную практику украинских диверсантов

Путин: украинские ДРГ неоднократно подрывали ЛЭП к Курской и Смоленской АЭС
Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) неоднократно предпринимали попытки подорвать линии электропередачи (ЛЭП) на Курской и Смоленской АЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Украинские ДРГ неоднократно подрывали ЛЭП к Курской и Смоленской атомным станциям. Это очень опасная практика, и лучше бы ее прекратить», — заявил российский лидер.

Президент отметил, что такие атаки ничем не отличаются от действий «террористических групп» вокруг Запорожской атомной электростанции

25 сентября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. В результате украинской атаки не было пострадавших.

28 сентября директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что бойцы Вооруженных сил Украины бьют по Запорожской АЭС, чтобы создать угрозу ядерной катастрофы и дестабилизировать работу станции.

Ранее на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.

