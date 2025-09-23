Пасечник доложил Путину об обстановке на территории ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину об обстановке на территории региона. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

По его словам, обстановка на территории региона остается сложной и напряженной.

«И, к большому сожалению, конечно, это не может отражаться на нашей (области — прим. ред.) в целом. Но усилия ребят, Вооруженных сил нашей страны, усилия силовиков, которые берут на себя свои задачи на территории республики, в общем-то, ситуация достаточно контролируемая, позволяет нам сегодня выполнять те задачи, которые нам ставят <...> правительство, наши жители», — добавил Пасечник.

Помимо этого, в ходе встречи особое внимание было уделено вопросам восстановления жилья и подземных коммуникаций в республике, а также мерам поддержки промышленности и сельского хозяйства.

Пасечник доложил российскому лидеру о работах в сфере водообеспечения населения, рекультивации шахт и терриконов. Кроме того, глава ЛНР рассказал о развитии проектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, в частности об инициативе «Герои Луганщины».

Ранее в ЛНР в результате атаки беспилотника произошел пожар на АЗС.