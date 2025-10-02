На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин сообщил, что Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС РФ

Кировск в Донецкой народной республике (ДНР) полностью перешел под контроль ВС России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

«Кировск полностью перешел под наш контроль», — сказал глава государства.

Минобороны 29 сентября сообщало о взятии под контроль Кировска на Краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировки войск «Запад».

2 октября политолог Илья Ухов отметил, что выступление главы государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Марочко сообщил о взятии под контроль ВС России села в Харьковской области.

