Названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ

Создание зоны безопасности вдоль российской границы может защитить мирных жителей от обстрелов, но во многом это зависит от ее протяженности и формата. Есть несколько сценариев, по которым ее можно расположить – например, это может быть санитарный кордон с бесполетной зоной, заявил политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин во время визита в Курскую область предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. По мнению Сипрова, на практике при воплощении этой идеи нужно учитывать дальность поражения имеющегося в арсенале ВСУ оружия. Так, например, у них есть полученные от НАТО гаубицы, способные стрелять на 35-40 км, а установки типа HIMARS, крылатые ракеты малой дальности Storm Shadow/SCALP – еще дальше.

«Поэтому было бы логично создать санитарный кордон, который гарантировал бы [защиту] в том числе приграничной территории России от ударов оружием, которое есть у Киева, с учетом максимальной дальности этого оружия, то есть 400-500 километров», — считает политолог.

Формат такой санитарной линии нужно ещё уточнить, так как пока непонятно, в каком виде она может быть создана. Эксперт назвал три основных варианта – демилитаризованная зона, бесполетная зона или территория, которую будут контролировать ВС РФ. Третий вариант, по мнению политолога, самый надёжный, так как российские военные и ПВО в этом случае будут пресекать вылазки диверсионных групп. В будущем это может стать очень важным инструментом по защите от проблемы с националистами на Украине, которая останется актуальной даже после заключения мира, считает Сипров. России предстоит с этой проблемой бороться, заключил он.

Ранее в РФ заявили о необходимости создания санитарной зоны на Украине для защиты российских АЭС.