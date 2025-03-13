Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ

Политолог Сипров: есть три варианта создания линии безопасности вдоль границы
close
Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ

Создание зоны безопасности вдоль российской границы может защитить мирных жителей от обстрелов, но во многом это зависит от ее протяженности и формата. Есть несколько сценариев, по которым ее можно расположить – например, это может быть санитарный кордон с бесполетной зоной, заявил политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин во время визита в Курскую область предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. По мнению Сипрова, на практике при воплощении этой идеи нужно учитывать дальность поражения имеющегося в арсенале ВСУ оружия. Так, например, у них есть полученные от НАТО гаубицы, способные стрелять на 35-40 км, а установки типа HIMARS, крылатые ракеты малой дальности Storm Shadow/SCALP – еще дальше.

«Поэтому было бы логично создать санитарный кордон, который гарантировал бы [защиту] в том числе приграничной территории России от ударов оружием, которое есть у Киева, с учетом максимальной дальности этого оружия, то есть 400-500 километров», — считает политолог.

Формат такой санитарной линии нужно ещё уточнить, так как пока непонятно, в каком виде она может быть создана. Эксперт назвал три основных варианта – демилитаризованная зона, бесполетная зона или территория, которую будут контролировать ВС РФ. Третий вариант, по мнению политолога, самый надёжный, так как российские военные и ПВО в этом случае будут пресекать вылазки диверсионных групп. В будущем это может стать очень важным инструментом по защите от проблемы с националистами на Украине, которая останется актуальной даже после заключения мира, считает Сипров. России предстоит с этой проблемой бороться, заключил он.

Ранее в РФ заявили о необходимости создания санитарной зоны на Украине для защиты российских АЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами