В Одессе слышны взрывы

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Одесской области Украины с 2:09 действует воздушная тревога.

Вечером 1 октября на объектах Чернобыльской атомной электростанции произошел кратковременный блэкаут. Как заявило украинское минэнерго, из-за аварии без электричества остался новый безопасный конфайнмент (саркофаг), построенный над аварийным четвертым блоком станции в 2019 году. Спустя примерно три часа сбой на станции устранили. Электричества также не было в Днепре и Славутиче, перед отключением в небе наблюдалась яркая вспышка.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее экс-мэр Новой Каховки не успел добежать полтора метра до убежища.