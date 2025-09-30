На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные за ночь сбили более 80 беспилотников над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 81 дрон ВСУ над пятью регионами России
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны в ночь на 30 сентября сбили 81 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Военные сбили 26 беспилотников над Воронежской областью, 25 — над Белгородской областью, 12 — над Ростовской областью, 11 — над Курской областью, 7 — над Волгоградской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах региона.

SHOT писал, что около 2:00 и в 2:40 по московскому времени в небе над Волгоградом произошло несколько взрывов.

В Белгородской области из-за обломков БПЛА загорелась хозяйственная постройка.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Самаре защитили противодронными сетками от украинских дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами