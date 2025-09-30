Военные за ночь сбили более 80 беспилотников над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 81 дрон ВСУ над пятью регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 30 сентября сбили 81 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Военные сбили 26 беспилотников над Воронежской областью, 25 — над Белгородской областью, 12 — над Ростовской областью, 11 — над Курской областью, 7 — над Волгоградской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах региона.

SHOT писал, что около 2:00 и в 2:40 по московскому времени в небе над Волгоградом произошло несколько взрывов.

В Белгородской области из-за обломков БПЛА загорелась хозяйственная постройка.

Ранее нефтеперерабатывающий завод в Самаре защитили противодронными сетками от украинских дронов.