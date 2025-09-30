Силы ПВО отбили атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны отразили ночную воздушную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах области. В Чертковском районе в поле загорелась трава, но огонь был быстро потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве произошло два низовых пожара. Их оба к утру локализовали.

Слюсарь подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

28 сентября стало известно, что украинские беспилотники были уничтожены и перехвачены в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области.

За день до этого в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака.

Ранее БПЛА атаковали три района Ростовской области.