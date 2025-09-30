На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО отбили атаку беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область

Слюсарь: отражена ночная атака дронов на Ростовскую область
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны отразили ночную воздушную атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах области. В Чертковском районе в поле загорелась трава, но огонь был быстро потушен. В Тарасовском районе в Криворожском лесничестве произошло два низовых пожара. Их оба к утру локализовали.

Слюсарь подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

28 сентября стало известно, что украинские беспилотники были уничтожены и перехвачены в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районах Ростовской области.

За день до этого в Ростовской области была отражена массированная воздушная атака.

Ранее БПЛА атаковали три района Ростовской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами