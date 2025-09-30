На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области из-за обломков БПЛА загорелась хозяйственная постройка

Гладков: в Белгородской области из-за обломков дрона загорелась хозпостройка
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области в результате падения обломков беспилотника загорелась хозяйственная постройка, возгорание оперативно ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Отражение атак беспилотников ВСУ над территорией нашей области продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в поселке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошел пожар в хозпостройке», — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что пожарными расчета возгорание было ликвидировано. Также осколками беспилотника были повреждены фасад частного дома и легковой автомобиль. Информация о последствиях инцидента уточняется.

В понедельник вечером Telegram-канал SHOT сообщил, что Белгород атаковали беспилотники типа «Дартс» Вооруженных сил Украины.

Также 29 сентября мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в районе села Первое Цепляево Шебекинского округа.

Ранее жители Белгорода чуть не задохнулись в лифте при атаке ВСУ.

