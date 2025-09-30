В трех российских аэропортах ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя введены ограничения

В аэропортах Калуги (Грабцево), Краснодара (Пашковский) и Ставрополя (Шпаковское) введены временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

29 сентября стало известно, что в аэропорту Волгограда временно прекратили принимать и отправлять самолеты.

Утром этого же дня прием и отправку рейсов приостановили в московском аэропорту Жуковский. Воздушная гавань возобновила работу спустя примерно два часа.

26 сентября в аэропорту Кольцово Екатеринбурга пассажиры авиакомпании Azur Air начали бунтовать из-за задержки рейса в Анталью. Уральский портал E1 писал, что рейс сначала задержали на 16 часов, а позже снова передвинули. В целом пассажиры потеряли более суток отдыха. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как толпа обступила представителя авиакомпании и скандирует «Самолет».

