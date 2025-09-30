Минобороны РФ утвердило осенний призыв в 2025 году

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об организации осеннего призыва на военную службу в октябре — декабре 2025 года, а также об увольнении в запас военнослужащих-срочников, призванных прошлой осенью. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Приказываю командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить... организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 года на военную службу... граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет», — говорится в документе.

Приказ издан во исполнение указа президента России Владимира Путина от 29 сентября. С 1 октября по 31 декабря 2025 года в Вооруженные силы РФ планируется призвать 135 тысяч человек. Документом также предписано ознакомить с приказом личный состав всех рот, батарей, эскадрилий и кораблей. Отмечается, что призывники не будут привлекаться к выполнению задач в зоне специальной военной операции.

Осенью традиционно начинается набор срочников в российскую армию. Эта кампания, возможно, станет последней сезонной — Госдума готовится принять закон о круглогодичном призыве на военную службу. Пока же осенний призыв будет, как и раньше, длиться три месяца. Как он будет проходить, кого призовут на срочную службу в 2025 году, кто имеет право на отсрочку и какое наказание ждет уклонистов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России начнут присваивать воинские звания добровольцам без прохождения сборов.