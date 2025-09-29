В России начнут присваивать воинские звания добровольцам без прохождения сборов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого добровольцам смогут присвоить воинские звания без прохождения военных сборов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, воинское звание без прохождения сборов смогут получить граждане, пребывающие в запасе, исполняющие обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач.

Несколькими часами ранее Путин подписал указ об осеннем призыве. В документе говорится, что с 1 октября по 31 декабря текущего года в стране планируется призвать на военную службу граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. В 2025 году планируется призвать на службу в армии 135 тысяч человек.

26 сентября в Госдуму внесли законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Сейчас санкции назначаются за несообщение только в период проведения призыва. Однако с учетом законопроекта, предлагающего вести призыв в течение всего календарного года, формулировку «в период проведения призыва» хотят исключить.

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли особенности осеннего призыва.