На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России начнут присваивать воинские звания добровольцам без прохождения сборов

Путин подписал закон о воинских званиях для добровольцев без прохождения сборов
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого добровольцам смогут присвоить воинские звания без прохождения военных сборов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, воинское звание без прохождения сборов смогут получить граждане, пребывающие в запасе, исполняющие обязанности по контракту о добровольном содействии в выполнении задач.

Несколькими часами ранее Путин подписал указ об осеннем призыве. В документе говорится, что с 1 октября по 31 декабря текущего года в стране планируется призвать на военную службу граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. В 2025 году планируется призвать на службу в армии 135 тысяч человек.

26 сентября в Госдуму внесли законопроект об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Сейчас санкции назначаются за несообщение только в период проведения призыва. Однако с учетом законопроекта, предлагающего вести призыв в течение всего календарного года, формулировку «в период проведения призыва» хотят исключить.

Ранее в Генштабе ВС РФ раскрыли особенности осеннего призыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами