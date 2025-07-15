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Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины

Йонсон: Швеция внесет свой вклад в планы Трампа по поставкам оружия Украине
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Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Швеция внесет свой вклад в планы президента США Дональда Трампа по поставкам Украине оружия через НАТО. Об этом заявил глава минобороны королевства Пол Йонсон агентству Reuters.

«Швеция внесет свой вклад», — заявил Йонсон, комментируя заявление Трампа о военной помощи Киеву.

При этом министр не уточнил, о каком именно вкладе идет речь.

14 июля Трамп во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что США и Североатлантический альянс достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран. По его словам, объем военной помощи, которая будет направлена Киеву через НАТО, составит миллиарды долларов. Глава Белого дома добавил, что у Европы есть «серьезный настрой на эту войну», и оружие «быстро окажется на поле боя».

15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине воспримут обещания Трампа о новых поставках оружия и возможных санкциях против РФ как сигнал к продолжению конфликта.

Ранее Трампа предупредили о риске сделать конфликт на Украине «своим».

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