Во Франции увидели проблему в передаче Украине истребителей Mirage 2000

AgoraVox: передача истребителей Mirage 2000 Украине дорого обходится Франции
Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передача Украине истребителей Mirage 2000 непомерно дорого обходится Франции и наносит ущерб ее оборонному потенциалу. Об этом пишет портал AgoraVox.

В статье подчеркивается, что украинские войска не используют переданные истребители в полной мере в задачах противовоздушной обороны, для которых он был разработан.

При этом к стоимости Mirage 2000 в размере около €60 млн за штуку нужно добавить расходы на обучение украинских пилотов и механиков в течение нескольких месяцев, переоборудование, а также текущее обслуживание.

«Передача французских Mirage 2000-5 Украине повлечет за собой значительные затраты для Франции. Кроме того, под угрозой находится боеспособность французских вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы будет передано больше самолетов», — говорится в публикации.

Уточняется, что это необходимо для обеспечения оперативной эффективности Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую еще предстоит продемонстрировать.

Кроме того, существует риск, что Киев снова потеряет Mirage 2000. Такое возможно либо из-за проблем с техническим обслуживанием, либо из-за обстановки на фронте.

22 июля истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. В пресс-службе Военно-воздушных сил Украины заявили, что произошел отказ авиационной техники. Пилот действовал согласно инструкциям и успешно катапультировался.

Украинские войска впервые использовали Mirage 2000 французского производства при отражении атаки 7 марта. После этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что истребители, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены.

Ранее появилось видео спасения пилота разбившегося истребителя Mirage 2000.

