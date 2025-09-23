На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на обслуживание F-16 для Украины

ВВС США заключили контракт с Lockheed Martin на $26 млн о поддержке F-16 для ВСУ
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт с компанией Lockheed Martin на $26 млн об оказании поддержки в рамках программы предоставления истребителей F-16 Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

«Lockheed Martin… был предоставлен [контракт] с твердой фиксированной ценой в 25 998 051 долларов… Контракт предусматривает создание технических инструкций по F-16 для Украины», — сказано в заявлении.

9 сентября журнал The National Interest сообщал, что армия США заказала у оборонной компании Lockheed Martin около двух тысяч ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Оборонная американская компания Lockheed Martin получила контракт стоимостью $9,8 млрд. Издание назвало этот договор «одним из крупнейших в новейшей истории».

Ранее сообщалось о планах Эрдогана обсудить с Трампом поставки истребителей F-35 и F-16.

