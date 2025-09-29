Российские средства ПВО за сутки сбили 147 украинских БПЛА

Российские средства ПВО сбили 147 украинских беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун»», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших, а также о разрушениях в результате атак противника ведомство не приводит.

Утром 29 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. 76-летняя женщина и ее шестилетний внук получили травмы, несовместимые с жизнью.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 29 сентября силы ПВО сбили над регионами России 84 дрона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Курской и Белгородской областями сбили 14 беспилотников.