Момент запуска украинской ракеты по дому в Киеве попал на видео

Появилось видео запуска ракеты из ЗРК Patriot по дому в Киеве

Пуск ракеты из украинского зенитного ракетного комплекса Patriot по дому в Киеве попал на видео. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», опубликовав кадры атаки.

На записи можно заметить, что ракета на высокой скорости летит по дуге. Преодолев большое расстояние, она влетела в здание, после чего произошел яркий всплеск света.

Ночью украинское издание «Страна.ua» сообщило о повреждении пятиэтажного дома в Киеве на фоне работы средств противовоздушной обороны в городе.

Спустя некоторое время мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале писал, что повреждения от ночной атаки ВС России получили около 20 объектов в шести районах украинской столицы.

Утром RT в Telegram-канале сообщили, что российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным канала, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны.

Помимо этого, взрывы раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

