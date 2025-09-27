На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России

Минобороны: уничтожены 10 БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями
true
true
true
close
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что это произошло в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

Над территорией Курской областью сбили пять дронов, над Белгородской область — три, над Брянской областью — два.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

В Чувашии украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию.

Также утром 27 сентября оборонное ведомство информировало, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 55 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области.

Ранее Россия обвинила Украину в подготовке провокации с дронами с целью спровоцировать третью мировую войну.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами