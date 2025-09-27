Военные уничтожили десять беспилотников над тремя регионами России

Минобороны: уничтожены 10 БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над Курской, Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Отмечается, что это произошло в период с 08:00 до 13:00 по московскому времени.

Над территорией Курской областью сбили пять дронов, над Белгородской область — три, над Брянской областью — два.

До этого в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

В Чувашии украинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию.

Также утром 27 сентября оборонное ведомство информировало, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 55 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России. Наибольшее количество целей — 27 — перехватили в Ростовской области.

Ранее Россия обвинила Украину в подготовке провокации с дронами с целью спровоцировать третью мировую войну.