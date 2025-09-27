На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Окруженный в Харьковской области взвод ВСУ бросили умирать

Командование ВСУ бросило умирать заблокированных в Синельниковском лесу солдат
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Командование ВСУ прекратило попытки деблокировать попавших в окружениие в Синельниковском лесу Харьковской области украинских подразделений, оставив солдат умирать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Уточняется, в Синельниковском лесу заблокированы подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава.

До этого сообщалось, что украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в лесу у населенного пункта Синельниково в Харьковской области. Однако, в ходе сражений были частично заблокированы российскими войсками.

Позднее украинские бойцы безуспешные попытки деблокировать боевые группы двух бригад, попавших в окруженные у Синельниково, но, не достигнув успеха, с потерями отошел на занимаемы позиции.

В начале сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска продвинулись у Волчанска в Харьковской области и закрепились на левом берегу реки Волчья.

Ранее стало известно, что передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически лишились связи.

СВО: последние новости
