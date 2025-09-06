Марочко: ВС РФ продвинулись у Волчанска, несмотря на сопротивление ВСУ

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска продвинулись вперед у Волчанска в Харьковской области несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам эксперта, ВС РФ продвинулись и закрепились на левом берегу реки Волчья.

«Сейчас там идут довольно-таки серьезные, ожесточенные бои. Противник не жалеет сил и средств - пытается всячески замедлить продвижение наших войск. Но, невзирая на это, на этой неделе у нас там есть продвижение», — подчеркнул Марочко.

2 сентября он сообщал, что в Купянске в Харьковской области под натиском Вооруженных сил РФ около 50 украинских военных сбежали со своих позиций, в спешке бросив военную технику и вооружение.

Марочко добавил, что по периметру данного района располагаются маневренные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые выполняют функции заградотрядов.

Также эксперт заявил, что российские военнослужащие продавили оборону ВСУ и подошли к населенному пункту Синельниково под Волчанском в Харьковской области.

