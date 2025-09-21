На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинских военных на Черниговском направлении перебросили в Харьковскую область

ТАСС: ВСУ перебросили подразделения с Черниговского направления под Волчанск
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командование украинских войск перебросило подразделения 2-го батальона 144-й отдельной механизированной бригады с Черниговского направления под Волчанск, расположенный в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«С целью не допустить дальнейшей утраты позиций командование ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») дополнительно перебросило подразделения <...> с Черниговского направления под Волчанск», — сказал источник агентства.

Он добавил, что украинские формирования предприняли неудачную попытку контратаковать в лесу у населенного пункта Синельниково в Харьковской области. В операции приняли участие бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. По данным силовых структур, в ходе сражений Вооруженные силы РФ блокировали часть подразделений 57-й и 217-й бригад ВСУ в количестве до роты.

15 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что 57-я бригада украинских войск понесла большие потери в Волчанске. Российские военнослужащие нанесли авиаудары по позициям ВСУ, в результате чего уничтожили до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона.

Ранее передовые позиции ВСУ в Харьковской области практически лишились связи.

