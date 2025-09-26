В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА повредили фасад магазина и автомобили

Силы ПВО отразили воздушную атаку Украины, уничтожив и перехватив беспилотники в Таганроге, Ростове-на-Дону, Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что в Ростове-на-Дону повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке.

На окраине хутора Лагутник в Азовском районе при падении обломков БПЛА загорелась трава — ее потушили.

В результате атаки пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на Афипском НПЗ произошел пожар в результате падения БПЛА на одну из установок. Никто не пострадал.

Утром Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 55 БПЛА в семи регионах и над акваторией Азовского моря.

Ранее четыре мирных жителя получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Белгород.