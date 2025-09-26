На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Дании открыли воздушное пространство после сообщений об угрозе БПЛА

Дания открыла небо над аэропортом Ольборга спустя час после угрозы БПЛА
LaKurt/Shutterstock/FOTODOM

Дания открыла небо над аэропортом Ольборга спустя час после объявления угрозы БПЛА. Об этом сообщила полиция датского региона Северная Ютландия в социальной сети X.

«Воздушное пространство над аэропортом Ольборга было снова открыто в пятницу в 0:35 (1:35 по мск) после того, как его закрыли из-за подозрений о БПЛА», — сообщили в ведомстве.

Как сообщается, ничего подозрительного в районе Ольборга обнаружено не было. В связи с инцидентом были изменены маршруты двух рейсов. Аэропорт Ольборга используется как военная база.

В ночь на 25 сентября аэропорт Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты. Позднее датская полиция получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

Еще один инцидент с БПЛА произошел в ночь на 23 сентября в столице Дании Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о дронах в Норвегии и Дании.

