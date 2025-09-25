Израиль ударил по столице Йемена

Израиль нанес удары по столице Йемена Сане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

По информации агентства, израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в Сане и еще три — по ее пригородам. По словам источника, самолеты продолжают находиться в небе над городом.

18 сентября беспилотник, выпущенный йеменскими хуситами, ударил по входу в отель в израильском городе Эйлат. Израильские власти пообещали ответить на эту атаку, в результате которой пострадали более 20 человек.

16 сентября в порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля.

Об атаке Израиля на порт сообщалось днем 16 сентября. По информации источника в местных органах власти, израильские истребители нанесли минимум пять ударов.

10 сентября израильские войска совершили атаку на военные объекты мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что атака стала реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов.