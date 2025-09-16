В порту Йемена начался сильный пожар после удара Израиля

В порту города Ходейда, расположенном на западе Йемена, начался сильный пожар после ударов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля. Об этом сообщил телеканал Аl Masirah.

Об атаке Израиля на порт сообщалось днем 16 сентября. По информации источника в местных органах власти, израильские истребители нанесли минимум пять ударов.

10 сентября израильские войска совершили атаку на военные объекты мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в районах Саны и Эль-Джауф в Йемене. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, целью ударов были военные лагеря, штаб-квартира отдела военной информации, а также склад с топливом. Там отметили, что атака стала реакцией на атаки хуситов, в частности, запуск дронов и ракет в направлении еврейского государства.

В этот же день представитель минздрава движения «Ансар Аллах» Анис аль-Асбахи сообщил, что количество граждан, получивших несовместимые с жизнью травмы при ударе израильских военных по Сане и Эль-Джауф, увеличилось до 35 человек. Кроме того, в результате атаки были ранены 131 человек.

Ранее Израиль атаковал правительственный комплекс хуситов.