Хуситы атаковали израильский город Эйлат

Беспилотник хуситов врезался в отель в израильском Эйлате

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Беспилотник, выпущенный йеменскими хуситами, в четверг вечером ударил по входу в отель в израильском городе Эйлат. Об этом сообщил Times of Israel.

По данным властей, здание отеля получило повреждения, но никто не пострадал.

«Сотрудники полиции оцепили место падения, а специалисты по обезвреживанию взрывных устройств работают над идентификацией объекта и удалением его обломков. В районе, откуда поступило сообщение о падении, работают поисково-спасательные группы», — говорится в заявлении израильской полиции.

Военные выясняют, почему им не удалось перехватить беспилотник.

Час спустя был перехвачен второй беспилотник. Кроме того, хуситы выпустили ракету по Израилю — она была сбита израильскими силами ПВО.

7 июля 2025 года Израиль начал операцию «Черный флаг», целью которой был назван разгром йеменского хуситского движения «Ансар Аллах». В августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства группировки.

Ранее в порту Йемена начался сильный пожар после удара Израиля.