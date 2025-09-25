В НАТО заявили о серьезном отношении к инциденту с дронами в Дании

Глава НАТО Рютте: альянс отнесся к инциденту с дронами в Дании очень серьезно

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в соцсети X, что он поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен о беспилотниках, которые спровоцировали закрытие аэропортов в Дании, добавив, что к этой ситуации отнеслись «очень серьезно».

«Союзники по НАТО и Дания совместно работают над тем, как мы можем обеспечить безопасность нашей критически важной инфраструктуры», — написал Рютте.

В ночь на 25 сентября аэропорт датского Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Позднее полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

Еще один инцидент с дронами произошел в ночь на 23 сентября в столице королевства Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

Ранее в посольстве РФ инциденты с дронами в Дании назвали срежиссированной провокацией.