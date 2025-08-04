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В США обвинили Индию в «финансировании» конфликта на Украине

Белый дом: покупая нефть из РФ, Индия финансирует конфликт на Украине
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AP

Президент США Дональд Трамп считает, что Индия покупками российской нефти финансирует конфликт на Украине. Об этом в интервью Fox Business заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

«Он ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — подчеркнул чиновник.

Трамп, отметил Миллер, рассматривает целый ряд рычагов в целях урегулирования конфликта на Украине, в том числе дипломатические и финансовые методы.

До этого агентство Bloomberg писало о том, что потенциальный отказ Индии от закупок российской нефти, которого требует Трамп, может обернуться для страны многомиллиардными убытками.

По информации агентства, российская нефть составляет от 35 до 40% от общего объема потребления сырой нефти в стране. Относительно низкая цена на российскую нефть помогает Индии снизить общие расходы на импорт энергоносителей, удерживать под контролем розничные цены на топливо и сдерживать инфляцию.

Трамп сообщал о введении с августа 25%-ных импортных пошлин на товары, ввозимые из Индии. В качестве обоснования данного решения глава Белого дома сослался на «торговые барьеры и военно-энергетическое сотрудничество Дели с Москвой».

При этом газета The New York Times писала, что Индия намерена продолжать закупки нефти у Российской Федерации, несмотря на угрозы введения пошлин и штрафов.

Ранее Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа.

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