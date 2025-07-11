На Западе оценили возможный отказ Индии от F-35 в пользу Су-57

Возможный отказ Индии от закупок американских истребителей пятого поколения F-35 в пользу российского самолета Су-57 объясняется надежностью России в качестве партнера. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

В материале приводятся слова маршала авиации в отставке Анила Чопры о важности «выбора надежного партнера, который не будет оказывать чрезмерного давления». По его словам, данный критерий имеет решающее значение» в определении того, с кем Индия будет сотрудничать. Он отметил, что закупка российских истребителей Су-57 остается единственным вариантом для индийской стороны.

В мае журнал Military Watch Magazine писал, что Су-57 станет еще эффективнее после недавно прошедшей модернизации. В частности, обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика.

В «Рособоронэкспорте» сообщили, что в Су-57 внедрят ИИ-помощник, фактически являющийся вторым пилотом. С помощью технологии пилот сможет сосредоточиться на более важных задачах в сценариях боевых действий, таких как применение оружия.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.