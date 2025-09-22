На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России назвали дату отправки Индии последней ЗРС С-400

Россия завершит поставки в Индию пяти ЗРС С-400 «Триумф» в 2026 году
Григорий Сысоев/РИА Новости

Россия завершит поставки в Индию пяти зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в следующем году. Об этом сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с зарубежными странами.

Собеседник агентства уточнил, что к настоящему времени поставлены четыре такие системы.

В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российские комплексы С-400 «мощной поддержкой» и заявил, что они сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном. СМИ сообщали, что Нью-Дели дважды применил российские ЗРС для отражения атак со стороны Пакистана 8 мая. Исламабад также заявлял об уничтожении одного из комплексов, однако в Индии эту информацию опровергли.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в 2018 году. Страна стала третьим зарубежным покупателем ЗРК после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи. Всего Нью-Дели приобрел пять полковых комплектов на общую сумму $5,43 млрд. Поставки систем должны закончится в этом году.

Ранее в Турции опровергли сообщения о перепродаже ЗРК.

