В Харькове произошел взрыв

В Харькове на фоне сигналов воздушной тревоги прогремел взрыв

На фоне звучащей в Харькове воздушной тревоги в городе произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По словам очевидцев, сильный взрыв, возможно, произошел за пределами города. В настоящее время в Харькове действует воздушная тревога. Местные Telegram-каналы сообщают о большом количестве летящих на город российских беспилотников.

25 сентября сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по полевому аэродрому Вооруженных сил Украины, расположенному в районе города Днепропетровска (украинское название — Днепр).

16 сентября Вооруженные силы РФ нанесли удары по складу в Киевской области, который использовался украинскими войсками в логистических целях. После атаки на склад «Эпицентр» украинские СМИ написали о нескольких взрывах и клубах черного дыма. Взрыв также прогремел в Киеве.

Ранее на Украине из-за детонации боеприпаса произошел взрыв в поезде.