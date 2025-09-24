На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Атомный ледокол «Ленинград» спустят на воду в следующем году

Директор Балтзавода: атомный ледокол «Ленинград» будет готов в 2026 году
true
true
true
close
Программа «Время героев»

Универсальный атомный ледокол «Ленинград» проекта 22220, реализуемого на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом», планируется спустить на воду в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Передача (ледокола) согласно контрактному сроку – в 2028 году, спуск – в следующем году», – рассказал в кулуарах XVIII Международной выставки и конференции «Нева» генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации самый большой ледокольный флот в мире. Российский лидер призвал усилить «эти позиции» и вводить в строй атомные ледоколы нового поколения. По информации Путина, это единственные в мире суда подобного типа. В других странах атомных ледоколов нет.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, а также увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел. В этих целях в марте 2024 года он объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград».

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами