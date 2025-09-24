Атомный ледокол «Ленинград» спустят на воду в следующем году

Директор Балтзавода: атомный ледокол «Ленинград» будет готов в 2026 году

Универсальный атомный ледокол «Ленинград» проекта 22220, реализуемого на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом», планируется спустить на воду в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Передача (ледокола) согласно контрактному сроку – в 2028 году, спуск – в следующем году», – рассказал в кулуарах XVIII Международной выставки и конференции «Нева» генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации самый большой ледокольный флот в мире. Российский лидер призвал усилить «эти позиции» и вводить в строй атомные ледоколы нового поколения. По информации Путина, это единственные в мире суда подобного типа. В других странах атомных ледоколов нет.

В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент подчеркнул необходимость обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути, а также увеличения оборотов северных портов, таких как Мурманский транспортный узел. В этих целях в марте 2024 года он объявил о закладке атомного ледокола «Сталинград».

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ России войдет ледокол «Евпатий Коловрат».