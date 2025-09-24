Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в октябре

Главы минобороны стран НАТО проведут совещание в Брюсселе 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

«Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 октября 2025 года. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте», — говорится в сообщении.

Накануне Финляндия как председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировала проведение 24 сентября специального заседания, посвященного обвинениям в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией из-за полета над Балтийским морем. Власти Эстонии утверждают, что самолеты пересекли воздушное пространство страны у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В связи с этим Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Устава альянса.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе не видят «непосредственной угрозы» в инциденте с якобы вторгшимися в Эстонию российскими истребителями.

Ранее Трамп прокомментировал ситуацию с поставками оружия НАТО для Украины.