Финляндия созвала спецзаседание ОБСЕ, посвященное России

Финляндия как председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировала проведение 24 сентября специального заседания, посвященного обвинениям в адрес России в нарушении воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию в Вене.

«Финское действующее председательство завтра созывает совместное спецзаседание ФСОБ и Постсовета ОБСЕ по теме «нарушения Россией воздушного пространства Эстонии», — заявили в делегации, отметив, что таким образом продолжается «дезинформационная кампания» западных стран на международных площадках.

Подобные инициативы рассматриваются как часть организованной дезинформационной кампании стран Европы, целью которой является «оголтелый поиск предлогов для дальнейшей милитаризации восточного фланга Североатлантического альянса», отметила российская сторона.

В делегации РФ добавили, что цель Запада очевидна — «демонизировать» Москву в целях создания условий для «дальнейшего накачивания натовским оружием и военной техникой» приграничья Союзного государства России и Белоруссии. В российской дипмиссии также пообещали представить позицию на заседании ОБСЕ.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией из-за полета над Балтийским морем. Власти Эстонии утверждают, что самолеты якобы пересекли воздушное пространство страны у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. В связи с этим Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Устава альянса.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в альянсе не видят «непосредственной угрозы» в инциденте с якобы вторгшимися в Эстонию российскими истребителями.

